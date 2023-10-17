Кейн – лучший. Названы оценки игрокам за матч квалификации Евро-2024 Англия – Италия

17 октября состоялся матч 8-го тура квалификации Евро-2024 в группе С между сборными Англии и Италии. Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев поля.

Дублем в этом поединке отметился Гарри Кейн.

После завершения встречи статистический портал WhoScored выставил оценки игрокам. Лучшим был признан Кейн. Он получил 8.5 баллов.

Высокие показатели также у Джуда Беллингема (8.1) и Маркуса Рэшфорда (7.8).

Лучшим в составе итальянцев стал автор единственного забитого мяча Джанлука Скамакка (7.1).

Оценки WhoScored за матч Англия - Италия - 3:1