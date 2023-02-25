Каземиро сравнил уровни АПЛ и Ла Лиги

Полузащитник “Манчестер Юнайтед” Каземиро решил сравнить уровни английской Премьер-лиги и испанской Ла Лиги.

По словам бразильца, в Англии ему играть сложнее.

"Здесь игрі более сложные, больше движения. В Испании чаще всего предпочитают тики-таку. Здесь же больше переходов владения, больше атакующих движений.

Мне хочется, чтобі меня запомнили здесь как футболиста, который выигрывает чемпионаты. Премьер-лига — самый сложный чемпионат в мире", - сказал он.

Напомним, что Каземиро играл за “Реал” с 2013 по 2022 год.