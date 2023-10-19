Каземиро пропустит следующий матч в АПЛ

На официальном сайте Манчестер Юнайтед сообщили, что полузащитник Казэмиро пропустит следующий матч.

По информации, футболист остался в Бразилии по совету клуба, чтобы как можно скорее восстановиться после небольшой травмы, возникшей во время игры за свою страну. Из-за этого он не сможет принять участие в матче с Шеффилд Юнайтед, который пройдет в субботу 21 октября. Ожидается, что он вернется к тренировкам в начале следующей недели. Матч Лиги чемпионов с Копенгагеном 24 октября он пропустит из-за дисквалификации.

Напомним, что в августе 2022 года английский клуб Манчестер Юнайтед объявил о соглашении по трансферу Казэмиро. Сумма трансфера составила 60 млн евро (51 млн фунтов), еще 10 млн евро предусмотрены в виде бонусов. 22 августа 2022 года трансфер был завершен, игрок подписал с клубом контракт до 2026 года с опцией продления еще на год.

В первом туре Лиги Чемпионов, 20 сентября 2023 года, бразилец года сделал дубль в ворота Баварии в гостевом матче, но Манчестер Юнайтед уступил 3:4.