Полузащитник Манчестер Юнайтед Каземиро пропустит несколько недель из-за травмы, как сообщили на официальном сайте клуба.

Согласно информации, Каземиро повредил подколенное сухожилие во время матча Кубка лиги против Ньюкасл Юнайтед. Бразильский полузащитник был заменен на перерыве из-за этой проблемы. Дополнительное обследование выявило натяжение, которое не позволит ему играть несколько недель.

31-летний футболист в текущем сезоне провел 12 матчей за МЮ, забил четыре гола и сделал одну голевую передачу. Следующий матч команда проведет 4 ноября против Фулхэма.

В августе 2022 года английский клуб Манчестер Юнайтед объявил о сделке по трансферу Каземиро. Сумма трансфера составила 60 миллионов евро (51 миллион фунтов), плюс еще 10 миллионов евро предусмотрены в виде бонусов. 22 августа 2022 года трансфер был завершен, игрок подписал контракт с клубом до 2026 года с опцией продления еще на год.

Несколько недель назад, 20 сентября 2023 года, Каземіро оформил дубль в ворота Баварии в гостевом матче Лиги чемпионов, но Манчестер Юнайтед уступил 3:4.