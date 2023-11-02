Каземиро получил травму. Он пропустит важный матч Манчестер Юнайтед

Опорный полузащитник "Манчестер Юнайтед" Каземиро получил травму в матче Кубка лиги против "Ньюкасла".

На официальном веб-сайте “красных дьяволов” сообщили, что бразилец получил повреждение перед свистком на перерыв.

Детальнее о повреждении бразильского футболиста рассказал тренер команды Эрик тен Хаг.

"Прямо перед перерывом он получил травму, поэтому мы решили заменить его. Пока мы должны подождать сутки, чтобы сделать окончательный вывод о его состоянии, но я думаю, что в субботу на матче с "Фулхэмом" он не сможет сыграть", - приводит официальный сайт "Манчестер Юнайтед" слова тен Хага.

Напомним, что неожиданно для многих встреча завершилась крупной победой "Ньюкасла" со счётом 3:0. Голы были забиты Мигелем Альмироном, Льюисом Холлом и Джо Уиллоком.

Интересно, что “красные дьяволы” проиграли свой второй подряд матч на домашней арене со счетом 0:3. До этого с таким же результатом они уступили “Манчестер Сити” в игре национального первенства.