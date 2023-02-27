Каземиро "наехал" на партнера по "МЮ" во время празднования победы в финале Кубка Лиги

Бразильский полузащитник “Манчестер Юнайтед” Каземиро высказал претензии португальскому хавбеку Бруну Фернандешу во время празднования победы в финале Кубка английской лиги против “Ньюкасла” (2:0), сообщает UtdPlug.

По сведениям источника, бразилец остался недоволен тем, что в концовке встречи португалец не поделился мячом с парнером, который находился в более выгодной позиции. Стоит отметить, что в тот момент манкунианцы выигрывали со счетом 2:0 и практически гарантировали себе победу.

В нынешнем сезоне 31-летний Каземиро провел за “Манчестер Юнайтед" 35 матчей во всех турнирах, забил пять голов и отдал шесть результативных передач. На счету 28-летнего Фернандеша семь забитых мячей и 10 голевых передач.

Не пропустите: "Арсенал" и "Тоттенхэм" поборются за хавбека "Шахтера".