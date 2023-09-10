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Казахстан побеждает Северную Ирландию в квалификации на Чемпионат Европы

Новости футбола Сегодня, 11:20
Казахстан побеждает Северную Ирландию в квалификации на Чемпионат Европы Фото: https://www.instagram.com/kff_team/

Казахстан провел шестой матч отбора на Чемпионат Европы-2024.

Северная Ирландия отправилась на выезд в Казахстан. За пять матчей ирландцы одержали только одну победу и получили три очка в активе. Казахстан до этого поединка занимал четвертое место с девятью очками.

И именно хозяева первыми убили. Максим Самородов открыл счет на 27-й минуте матча. Хотя Северная Ирландия больше владела мячом в первой половине и нанесла больше ударов в сторону ворот, однако ни разу не попала в створ. Казахстан дважды пробивал в сторону ворот и первым ударом в створ забили.

Во втором тайме Северная Ирландия продолжала контролировать мяч, а Казахстан ждал контратаку. Гости две пробивали в створ, но забить так и не смогли.

Квалификация на Чемпионат Европы

Казахстан – Северная Ирландия – 1:0
Голы: 1:0 - 27 Самородов

Оливер Вайт Оливер Вайт эксперт Dailysports
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