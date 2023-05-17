Кавани может покинуть Европу

Уругвайский нападающий Эдинсон Кавани, который сейчас играет за "Валенсию" в испанской Ла Лиге, может переехать в Южную Америку и продолжить карьеру там.

По информации Todofichajes, "Бока Хуниорс" заинтересован в 36-летнем футболисте.

Аргентинский клуб уже начал переговоры с "Валенсией" по поводу его трансфера.

В текущем розыгрыше чемпионата Испании Кавани провел 22 матча, забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи.

Он связан контрактом со своим клубом до лета 2024 года.