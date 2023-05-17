Кавани может покинуть Европу
Новости футбола Сегодня, 09:00
Фото: сайт Валенсии
Уругвайский нападающий Эдинсон Кавани, который сейчас играет за "Валенсию" в испанской Ла Лиге, может переехать в Южную Америку и продолжить карьеру там.
По информации Todofichajes, "Бока Хуниорс" заинтересован в 36-летнем футболисте.
Аргентинский клуб уже начал переговоры с "Валенсией" по поводу его трансфера.
В текущем розыгрыше чемпионата Испании Кавани провел 22 матча, забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи.
Он связан контрактом со своим клубом до лета 2024 года.
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