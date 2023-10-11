Катарцы близки к покупке Манчестер Юнайтед

"Манчестер Юнайтед" близок к получению новых владельцев, сообщил журналист Мохаммед Аль-Кааби.

В нынешних обстоятельствах он не хочет говорить о спорте, но могу заверить, что сэр Ретклифф не приобретет "Манчестер Юнайтед". Его предложение с самого начала не было серьезным. Приобретение клуба Катаром очень близко после настойчивости Глейзеров и представления более чем трех предложений.

Ранее сообщалось, что на клуб также претендует британский миллиардер Джим Ретклифф, основатель химической компании INEOS. Американец Малкольм Глейзер стал владельцем "Манчестер Юнайтед" в 2005 году.

Бывший тренер "Манчестер Юнайтед" Рене Меленстен объяснил проблемы в игре "красных дьяволов". По его словам, Эрик тен Хаг хочет высоко прессинговать, играть с высокой интенсивностью. Так же, как в "Аяксе".

Но у него нет нужных для этого игроков. У игроков "Манчестер Юнайтед" нет того менталитета, чтобы постоянно оказывать давление. Каземиро, например, совсем не справляется с этим. Тен Хаг имеет определенные идеи о футболе, в который он хочет играть. Но ему нужно найти способы их реализации.