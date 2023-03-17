Катарский шейх стал еще ближе к покупке "МЮ"

Катарский шейх Хамад бин Джасим бин Джабер Аль Тани все еще планирует приобрести футбольный клуб “Манчестер Юнайтед”.

Миллиардер остается настроен оптимистично и энергично после встречи катарской делегации с управляющим составом английского клуба.

По данным источника, встреча продолжалась целых 10 часов.

Британские СМИ ожидают, что в ближайшее время будет представлено новое официальное предложение.