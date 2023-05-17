Катарский шейх сделал фантастическое предложение по покупке "МЮ"

Катарский шейх Джасим бин Хамад Аль Тани все еще продолжает бороться за возможность купить клуб АПЛ "Манчестер Юнайтед".

Как пишет источник, Аль Тани улучшил свое предложение по приобретению клуба. Ранее говорилось, что он готов заплатить 5 миллиардов фунтов.

Отмечается, что он готов закрыть все долги, но хочет приобрести 100% акций клуба, тогда как нынешние владельцы, семья Глейзеров, не против сохранить определенную часть акций.

Единственным конкурентом Аль Тани является британский миллиардер Джим Рэтклифф.