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Катарский шейх сделал фантастическое предложение по покупке "МЮ"

Новости футбола Сегодня, 06:00
Катарский шейх сделал фантастическое предложение по покупке "МЮ" Фото: открытые источники

Катарский шейх Джасим бин Хамад Аль Тани все еще продолжает бороться за возможность купить клуб АПЛ "Манчестер Юнайтед".

Как пишет источник, Аль Тани улучшил свое предложение по приобретению клуба. Ранее говорилось, что он готов заплатить 5 миллиардов фунтов.

Отмечается, что он готов закрыть все долги, но хочет приобрести 100% акций клуба, тогда как нынешние владельцы, семья Глейзеров, не против сохранить определенную часть акций.

Единственным конкурентом Аль Тани является британский миллиардер Джим Рэтклифф.

Евсеева Жанна Евсеева Жанна эксперт Dailysports
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