Катарский шейх не сумел выкупить Манчестер Юнайтед

Катарский шейх Джассим бин Хамад Аль-Тани был готов выкупить полный пакет акций Манчестер Юнайтед у Глейзеров, но был вынужден покинуть этот процесс, не объясняя причины из-за «ограничений конфиденциальности».

Фабрицио Романо сообщает, что Джассим был готов выкупить 100% акций английского клуба, что в свою очередь вдвое превышает рыночную стоимость Манчестер Юнайтед, которая составляет $3,5 млрд. Помимо этого катарский шейх был готов покрыть все старые долги и осуществить дополнительные инвестиции на сумму $1,5 млрд.

🚨 EXCLUSIVE: Sheikh Jassim has presented fully cash bid, clearing all old debt, with zero new debt, for 100% of the Club.



Sheikh Jassim’s team decline to comment on this news citing “confidentiality restrictions”, but have confirmed they’ve withdrawn from the process. pic.twitter.com/UBUVDyDVAt — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 14, 2023

Американец Малькольм Глайзер владеет клубом с 2005 года. Он на протяжении двух лет завладевал полным пакетом акций Манчестер Юнайтед. Первый пакет акций в размере 2,9% был выкуплен 2 марта 2003 года, а заключительная сделка произошла 28 июня 2005 года. На тот момент Глайзер потратил на покупку около $1,5 млрд.

По началу часть болельщиков не восприняла новых владельцев клуба и во время первого визита Джоэла, Брайана и Аврама Глейзеров на «Олд Траффорд» около 300 фанатов «красных дьяволов» устроили акцию протеста, в следствии чего пришлось прибегнуть к помощи полиции.

Но уже в 2005-06 годах Глайзеры провели реконструкцию на домашней арене Манчестер Юнайтед увеличив вместимость трибун на 8000 мест. А в апреле 2006 года был заключен контракт с американской компанией AIG, которая была титульным спонсором клуба на протяжении трех лет.