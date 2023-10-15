Катарский шейх не сумел выкупить Манчестер Юнайтед
Катарский шейх Джассим бин Хамад Аль-Тани был готов выкупить полный пакет акций Манчестер Юнайтед у Глейзеров, но был вынужден покинуть этот процесс, не объясняя причины из-за «ограничений конфиденциальности».
Фабрицио Романо сообщает, что Джассим был готов выкупить 100% акций английского клуба, что в свою очередь вдвое превышает рыночную стоимость Манчестер Юнайтед, которая составляет $3,5 млрд. Помимо этого катарский шейх был готов покрыть все старые долги и осуществить дополнительные инвестиции на сумму $1,5 млрд.
Американец Малькольм Глайзер владеет клубом с 2005 года. Он на протяжении двух лет завладевал полным пакетом акций Манчестер Юнайтед. Первый пакет акций в размере 2,9% был выкуплен 2 марта 2003 года, а заключительная сделка произошла 28 июня 2005 года. На тот момент Глайзер потратил на покупку около $1,5 млрд.
По началу часть болельщиков не восприняла новых владельцев клуба и во время первого визита Джоэла, Брайана и Аврама Глейзеров на «Олд Траффорд» около 300 фанатов «красных дьяволов» устроили акцию протеста, в следствии чего пришлось прибегнуть к помощи полиции.
Но уже в 2005-06 годах Глайзеры провели реконструкцию на домашней арене Манчестер Юнайтед увеличив вместимость трибун на 8000 мест. А в апреле 2006 года был заключен контракт с американской компанией AIG, которая была титульным спонсором клуба на протяжении трех лет.