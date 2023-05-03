Катарский шейх хочет купить Мбаппе и еще двух звезд для "Манчестер Юнайтед"

Катарский шейх Джассим бин Хамад Аль Тани, который является претендентом на покупку "Манчестер Юнайтед", готов существенно усилить состав английского клуба, сообщает журналист Bild Кристиан Фальк в своем твиттере.

По сведениям источника, бизнесмен хочет видеть в составе манкунианцев нападающего "Пари Сен-Жермен" Килиана Мбаппе, вингера "Баварии" Кингсли Комана и полузащитника "Реала" Эдуардо Камавинга.

В нынешнем сезоне 24-летний Мбаппе провел за ПСЖ 38 матчей во всех турнирах, забил 35 голов и отдал девять результативных передач. На счету 26-летнего Комана восемь забитых мячей и семь голевых передач в 31 поединке за "Баварию". 20-летний Камавинга отдал один голевой пас в 51 матче за "Реал".

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