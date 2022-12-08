Катарский предприниматель попросил хорватскую болельщицу Ивану Кнолль носить абайю

Катарский предприниматель Мохаммед Хасан Аль-Херафи попросил яркую болельщицу сборной Хорватии Ивану Кнолль не появляться на публике в Катаре в откровенных нарядах.

По словам бизнесмена, сейчас в его стране можно часто встретить девушек в откровенных нарядах.

“Несмотря на это, я бы хотел попросить Ивану узнать что-то новое о людях, взглянуть на мир иначе. Ей стоить надеть абайю, нашу традиционную одежду”, - сказал он.

Напомним, что Ивана Кнолль стала популярной в социальных сетях после того, как ее фотографии с матчей ЧМ-2022 разлетелись по миру.