Катарский клуб сделал космическое предложение по лидеру ПСЖ

Руководство чемпиона Франции ПСЖ не смогло отказаться от предложения катарского клуба "Аль-Араби" по поводу трансфера итальянского полузащитника Марко Верратти

Как сообщает журналист Николо Скира в своих социальных сетях, за опытного футболиста катарский клуб готов выложить 50 миллионов евро, что устраивает боссов парижан.

По информации источника, катарский клуб уже успел достичь принципиального соглашения с "ПСЖ" и готов заплатить указанную сумму одним траншем.

Также Скира отмечает, что сам игрок сборной Италии действительно рассматривает возможность перехода в "Аль-Араби", который предложил ему очень выгодные условия. Ожидается, что соглашение будет рассчитано до 2026 года, однако финансовые условия контракта пока не сообщаются.

Ранее сообщалось, что Верратти также заинтересовал саудовские клубы "Аль-Ахли" и "Аль-Хиляль", однако при переговорах с парижанами у обеих команд возникли некоторые проблемы.

В прошлом сезоне Верратти был ключевым игроком французской команды, за которую он провел 38 матчей за "ПСЖ" во всех турнирах и отметился одной результативной передачей.