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Катарские шейхи не отказались от идеи не покупать МЮ

Новости футбола Сегодня, 13:10
Стивен Перес эксперт Dailysports Стивен Перес
Катарские шейхи не отказались от идеи не покупать МЮ Фото: https://twitter.com/FabrizioRomano

Источники, близкие к Шейху Джассиму, утверждают, что он не передумал не покупать МЮ, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Его решение отказаться от переговоров относительно Манчестер Юнайтед на 100% гарантировано и подтверждено. В настоящее время нет планов это изменить. Семье Глейзеров уже сообщили об этом.

Глейзеры объявили о намерении продать МЮ в ноябре 2022 года и, по предполагаемой информации, надеялись получить 7 миллиардов долларов. Ближе всего к этой планке была группа катарцев во главе с Шейхом Джассимом. Однако после нескольких месяцев переговоров стороны так и не смогли дойти до согласия. На прошлой неделе стало известно, что Джассим отказался от участия в торгах.

В настоящее время единственным реальным претендентом остался Ретклифф - 70-летний владелец химической компании Ineos. Он родился недалеко от Манчестера и является давним поклонником Юнайтед. Британцу удалось найти компромисс с Глейзерами - около 1,8 миллиарда долларов за четверть акций клуба, но в будущем Ретклифф все же планирует выкупить контрольный пакет акций.

В ближайшие дни должен состояться обмен документами и окончательное закрытие сделки. Напомним, что сами Глейзеры приобрели Манчестер Юнайтед в 2005 году за 831 миллион фунтов.

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