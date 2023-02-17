Катарские инвесторы готовы купить "Манчестер Юнайтед" за 5 млрд фунтов

Инвесторы из Катара согласились купить “Манчестер Юнайтед” за 5 млрд фунтов.

По информации Bloomberg, представители арабской страны уже начали готовить соответствующее предложение.

По данным источника, в консорциум входит бывший премьер-министр Катара Хамада бин Джасима бин Джабера Аль Тани, который в данный момент готовит все документы для покупки клуба у семьи Глейзеров.

Также отмечается, что предложение является окончательным и пересмотру не подлежит.