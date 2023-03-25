Кассано жестко раскритиковал Моуринью

Бывший нападающий сборной Италии Антонио Кассано выразил своё мнение о выступлениях “Ромы” в чемпионате Италии после поражения в дерби с “Лацио”.

Он отметил, что каждый матч клуба сопровождается стычками и жестикуляциями, а на поле выбегает вся скамейка запасных.

Кассано также выразил недовольство работой Жозе Моуринью и отметил, что вся команда, а в частности Дибала, не выглядели убедительно в матче против “Лацио”.

“Клуб мог финишировать вторым, но Моуринью ничего не показал с тех пор, как пришёл, он шёл от плохого к худшему”, - сказал он.

В настоящее время «Рома» занимает пятое место в турнирной таблице итальянской Серии А.