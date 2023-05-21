"Карпаты" осудили жест "Барселоны" в адрес России

Украинский футбольный клуб "Карпаты" обратился к "Барселоне" в связи с поздравлениями защитников каталонцев Алекса Бальде и Серхи Роберто, адресованное российским болельщикам с победой в Ла Лиге.

На своей странице в Twitter украинский клуб напомнил каталонцам о происходящих в настоящее время событиях в Украине и осудил их обращение к российским фанатам.

Ранее, после досрочного чемпионства "Барселоны" в матче с "Эспаньолом" (4:2), игроки выпустили видео, в котором поблагодарили болельщиков из России за поддержку.

Клуб выиграл испанскую Примеру впервые за четыре года.