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Карло Анчелотти рассказал о восстановлении Винисиуса

Новости футбола Сегодня, 06:12
Оливер Вайт эксперт Dailysports Оливер Вайт
Карло Анчелотти рассказал о восстановлении Винисиуса Карло Анчелотти рассказал о восстановлении Винисиуса

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелоттирассказал о восстановлении Винисиуса Жуниора, который в конце лета получил повреждениедвуглавой мышцы бедра.

«Он быстро восстанавливается. Я не знаю точного дня его возвращения, мы не хотим торопить события. Его рабочая нагрузка увеличивается. На следующей неделе он проведёт часть тренировки с общей группой. Он вернётся раньше ожидаемых шести недель», – приводит слова Карло Анчелотти Marca.

Напомним, бразильский футболист получил повреждение в первом тайме матча 3-го тура испанской Примеры с «Сельтой», который «сливочные» выиграли 1:0 и голевой пас отдал Хоселу, который как раз и заменил травмированного бразильского полузащитник на 18-й минуте встречи. Врачи диагностировали травму двуглавой мышцы бедра и указали на сроки восстановления 4-6 недель, но как видно из слов Анчелотти 23-летняя бразильская звезда может восстановиться еще до мадридского дерби, которое состоится 24 сентября.

Сегодня, 17 сентября, мадридский «Реал» проведёт матч с «Реалом Сосьедад». Игра начнётся в 21:00 по среднеевропейскому времени.

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