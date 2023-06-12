Карло Анчелотти подал в суд на свой бывший клуб

Главный тренер мадридского “Реала” Карло Анчелотти подал в суд на ливерпульский “Эвертон”, сообщает The Guardian.

По сведениям источника, иск итальянского специалиста содержит претензии по коммерческим вопросами. Более детальная информация не разглашается. Английский клуб пока также не ответил на данный запрос от журналистов.

64-летний Анчелотти тренировал “Эвертон” с 2019 по 2021 год. Под его руководством клуб из Ливерпуля занимал 12-е и 10-е места в чемпионате Англии.