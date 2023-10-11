Карло Анчелотти был награжден почетным званием магистра

Главный тренер Реала Карло Анчелотти получил почетное звание магистра в области наук и техники профилактической и адаптированной физической активности, сообщает Corriere dello Sport.

Университет Пармы отметил заслуги 64-летнего специалиста не только потому, что он стал первым тренером, выигравшим национальные чемпионаты во всех крупных европейских лигах, но также за его человеческие качества.

"Сегодня Университет Пармы присвоил мне звание почетного доктора в области наук и техники профилактической и адаптированной физической активности, и я не мог быть более почетным и взволнованным. От всей души благодарю всех, кто сделал это возможным, моей семье и тем, кто сопровождал меня и продолжает сопровождать меня в моей карьере", - написал Анчелотти в социальных сетях.

Напомним, что Карло Анчелотти четыре раза выигрывал Лигу чемпионов - по два раза с Миланом и Реалом. У него также есть титулы чемпиона Италии, Испании, Германии, Англии и Франции. В настоящее время его команда лидирует в Ла Лиге, набрав 24 очка после 9 туров.