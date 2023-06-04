Карим Бензема выбрал новый клуб

Французский нападающий Карим Бензема перейдет в “Аль-Иттихад”, сообщает Al Ekhbariya.

По сведениям источника, футболист договорился с саудовским клубом о подписании контракта до лета 2025 года. Зарплата француза составит 100 миллионов евро в год.

Ранее 35-летний Бензема покинул “Реал”, за который выступал с 2009 года. Таким образом, форвард является свободным агентом и сможет перейти в новый клуб бесплатно.