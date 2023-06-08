Французский нападающий Карим Бензема рассказал, почему он перешел в "Аль-Иттихад" из Саудовской Аравии.

“Я мусульманин, а это мусульманская страна. Я всегда хотел здесь жить”, - приводит слова Бензема Goal.

Напомним, что Бензема перешел в “Аль-Иттихад" из “Реала” на правах свободного агента. Футболист заключил с саудовским клубом контракт до лета 2026 года. Зарплата француза составит около 100 миллионов евро в год.