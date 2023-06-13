Капитан сборной Германии назвал голы сборной Украины "дурацкими"

Один из лидеров сборной Германии Йозуа Киммих высказался о контрольном матче с Украиной.

Встреча завершилась со счетом 3:3, хотя немцы проигрывали по ее ходу со счетом 1:3.

По словам Киммиха, к началу игры команда была готова отлично.

“Мы забили гол быстро, однако пропустили два дурацких гола. После простой ошибки счет стал 1:3. Это именно то, что нам нужно исправить в следующих матчах. К счастью, в конце мы смогли вознаградить себя двумя голами”, - сказал капитан немецкой команды.