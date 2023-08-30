Капитан Ньюкасла едва не попрощался с жизнью во время драки у ночного клуба (видео)

Капитан английского “Ньюкасла” Джамал Ласеллс стал жертвой нападения в Англии и история могла закончиться очень плачевно.

Инцидент произошел 20 августа, когда футболист вместе с братом и другом подвергся нападению группы насильников, когда они покидали ночной клуб.

Неизвестные напали на спортсмена и на его компаньона, ударив 19-летнего брата футболиста в горло. Действия нападавших привели к жесткой потасовке. В результате драки друг капитана Ньюкасла получил серьезные травмы головы и потерял сознание.

Когда футболист заступился за своего брата, неизвестный бросил из толпы ему в голову бутылку. После этого группа нападавших из шести-восьми человек начала избивать игрока Ньюкасла и угрожала его убить.

По данным СМИ, спортсмену и его компании угрожали пистолетом.

Полиция уже начала расследование инцидента, но пока никто не был арестован. Клуб был проинформирован полицией о случившемся, но пока там не сделали официальных комментариев.

Ласселс является воспитанником Ноттингем Форест. Он перебрался в Ньюкасл в 2015 году, после чего стал капитаном команды.

В сезоне 2022/2023 он помог своей команде пробиться в Лигу Чемпионов, что произошло впервые почти за 20 лет. Всего в составе “сорок” он провел 225 матчей, забил 14 голов и сделал 4 ассиста.

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