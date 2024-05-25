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Капитан Манчестер Юнайтед принял решение остаться в клубе, но надеется на взаимность

Новости футбола Сегодня, 05:07
Руслан Яремчук эксперт Dailysports Руслан Яремчук
Капитан Манчестер Юнайтед принял решение остаться в клубе, но надеется на взаимность Фото с сайта besoccer.com / Автор неизвестен

Последнее время было множество слухов о том, что действующий капитан Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш покинет команду по окончанию сезона. Но сам полузащитник решил опровергнуть эти слухи обратившись к фанатам.

В начале он опубликовал пост в своей социальной сети, но, когда понял, что этого недостаточно обратился к фанатам через The Players’ Tribune. Это всё произошло в преддверии финального матча в Кубке Англии против Манчестер Сити.

Болельщики Юнайтед сразу испугались, когда начал читать письмо Фернандеша, ведь оно начиналось со слов «Дорогой Юнайтед». Но далее капитан команды заявил, что не намерен покидать клуб этим летом.

Он рассказал фанатам о своих планах остаться на Олд Траффорд и обратил внимание на плохие результаты клуба в лиге, в результате которых Юнайтед финишировал восьмым. Это самое низкое их место в эпоху Премьер-лиги.

«После этого трудного сезона моя обязанность – дать больше. Это начинается с меня. И начнется завтра. Мы должны выложиться по полной в этом последнем матче против Сити, и мы должны двигаться вперед», — написал Фернандеш.

Я люблю выходить на Олд Траффорд больше всего на свете. Я не хочу уходить. Это всегда было моей заветной мечтой».

Но также Фернандеш отметил, что надеется на взаимность со стороны клуба в отношении продолжения сотрудничество.

«Я просто хочу, чтобы мои ожидания соответствовали ожиданиям клуба», – написал он.

Напомним, что Фернандеш выступает за Манчестер Юнайтед с 2020 года, когда перешел из Спортинга. Контракт игрока рассчитан до 2026 года.

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