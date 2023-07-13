Капитан "Ливерпуля" получил роскошное предложение из Саудовской Аравии

Саудовский «Аль-Иттифак» продолжает напоминать о себе на европейском трансферном рынке.

На этот раз арабский клуб сделал предложение капитану «Ливерпуля» Джордану Хендерсону.

Как пишет источник, клуб готов увеличить зарплату футболиста до € 800 тыс. в неделю, в то время в «Ливерпуле» за неделю он получает € 221 тыс.

Сообщается, что Хендерсон в ближайшее время начнет переговоры с главным тренером клуба Юргеном Клоппом, чтобы тот озвучил ему перспективы в команде.

Хендерсон играет за «Ливерпуль» с 2011 года, а его текущее соглашение с английским клубом рассчитано до 2025 года.

В текущем сезоне Хендерсон сыграл 35 матчей в английской Премьер-лиге, в которых записал на свой счет две результативные передачи. Также он провел четыре матча в Лиге чемпионов.

Напомним, что этим летом “Аль-Иттифак” возглавил легендарный игрок “Ливерпуля” Стивен Джеррард. Именно он настаивает на том, чтобы его новый клуб переманил в свои ряды нынешнего капитана английского клуба.