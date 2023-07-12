Капитан "Ливерпуля" отказался от выгодного предложения из Саудовской Аравии

Полузащитник “Ливерпуля” Джордан Хендерсон отказался перейти в “Аль-Иттифак” из Саудовской Аравии, сообщает журналист Бен Джейкобс в своем твиттере.

По сведениям источника, саудовский клуб предлагал 33-летнему футболисту выгодные условия личного контракта. Впрочем, капитан мерсисайдцев принял решение не менять клуб, так как надеется сыграть за сборную Англии на чемпионате Европы 2024 года. Хаввбек полагает, что игрой в Европе он повысит свои шансы на попадание в заявку национальной команды на континентальное первенство.

Хендерсон выступает за “Ливерпуль” с 2011 года. Он перешел в клуб из “Сандерленда”. Сумма трансфера составила 18 миллионов евро. Всего он провел за мерсисайдцев 492 матча во всех турнирах, забил 33 гола и отдал 61 результативную передачу. В составе “Ливерпуля” Хендерсон становился чемпионом Англии в сезоне-2019/2020, выиграл Кубок Англии в сезоне-2021/2022, стал обладателем Суперкубка Англии в 2022 году, два раза завовал Кубок английской лиги в сезонах-2011/2012 и 2021/2022, выиграл Лигу чемпионов в сезоне-2018/2019, завоевал Суперкубок УЕФА в 2019 году, а также выиграл Клубный чемпионат мира в 2019 году.