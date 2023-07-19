Капитан "Ливерпуля" близок к переходу в клуб из Саудовской Аравии

Капитан "Ливерпуля" Джордан Хендерсон близок к переходу в клуб из Саудовской Аравии, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, футболист согласовал с клубом “Аль-Иттифак” контракт, который будет действовать до лета 2026 года. Зарплата игрока в саудовском клубе составит 42 миллиона евро в год.

Ранее сообщалось, что английский клуб хочет получить за своего капитана не менее 25 миллионов евро.

33-летний Хендерсон выступает за “Ливерпуль” с 2011 года. Он перешел в клуб из “Сандерленда”. Сумма трансфера составила 18 миллионов евро. Всего он провел за мерсисайдцев 492 матча во всех турнирах, забил 33 гола и отдал 61 результативную передачу. В составе “Ливерпуля” Хендерсон становился чемпионом Англии в сезоне-2019/2020, выиграл Кубок Англии в сезоне-2021/2022, стал обладателем Суперкубка Англии в 2022 году, два раза завовал Кубок английской лиги в сезонах-2011/2012 и 2021/2022, выиграл Лигу чемпионов в сезоне-2018/2019, завоевал Суперкубок УЕФА в 2019 году, а также выиграл Клубный чемпионат мира в 2019 году.