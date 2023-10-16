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Капитан и ключевой защитник Ювентуса получил травму

Новости футбола Сегодня, 14:45
Стивен Перес эксперт Dailysports Стивен Перес
Капитан и ключевой защитник Ювентуса получил травму Капитан и ключевой защитник Ювентуса получил травму

Центральный защитник и капитан Ювентуса Данило получил травму, находясь в расположении национальной команды, сообщает Gazzetta dello Sport.

Игрок получил повреждение в матче сборной Бразилии и Венесуэлы. Сразу после этого Данило понял серьезность травмы и покинул расположение сборной, вернувшись в Ювентус. В клинике J Medical врачи Ювентуса диагностировали у бразильца повреждение двуглавой мышцы левого бедра.

Таким образом, Данило пропустит примерно 20 дней. Из-за этого защитник не сыграет не только в следующем матче на Сан-Сиро против Милана, но и в матчах против Вероны и Фиорентины. Целью Данило является восстановиться к игре с Кальяри до международного перерыва в ноябре.

Также, Аллегри в обороне уже вынужден обходиться без Алекса Сандро, который также вернется примерно через три недели. У Ювентуса осталось три доступных центральных защитника: Бремер, Гатти и Ругани. По итогам восьми туров Серии А Ювентус занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Италии.

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