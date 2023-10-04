Капитан Челси был дисквалифицирован и оштрафован

Капитан Челси Рис Джеймс получил дисквалификацию на один матч и штраф в размере 90 тысяч фунтов стерлингов, сообщает BBC.

Инцидент произошел в подтрибунном тоннеле после матча с Астон Виллой, где Челси уступил 0:1. Защитник признался, что использовал некорректные, оскорбительные слова и поведение по поводу официального лица матча. Сообщалось, что это произошло с главным арбитром матча Джарредом Джиллеттом.

Футбольная ассоциация Англии заявила, что сам футболист признал вину, все письменные причины будут опубликованы чуть позже. Сам Джеймс не принял участие в матче из-за травмы подколенного сухожилия.

В матче с Астон Виллой Джиллет удалил защитника "синих" Мало Густо после подсказки VAR. Сначала арбитр предъявил французу желтую карточку, и именно изменение этого решения возмутило Джеймса после матча.

После семи туров в АПЛ Челси занимает 11 место в турнирной таблице. В последнем поединке "синие" одержали убедительно победу над Фулхэмом со счетом 2:0. В этой игре первый гол на официальном уровне за Челси забил Михаил Мудрик.