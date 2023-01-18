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Капитан "Барселоны" может перейти в клуб Роналду

Новости футбола Сегодня, 05:36
Фото: твиттер Барселоны/автор неизвестен Фото: твиттер Барселоны/автор неизвестен

Капитан “Барселоны” Серхио Бускетс может стать игроком саудовского клуба “Аль-Наср”.

По информации Catalunya Radio, арабский клуб готов платить испанскому футболисту 20 млн за сезон.

Напомним, что текущее соглашение 34-летнего игрока с “Барселоной” рассчитано до конца этого сезона.

В 14 матчах текущего розыгрыша первенства Испании опытный футболист сыграл 14 матчей и отдал один голевой пас.

эксперт Dailysports Сасько Инга эксперт Dailysports
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