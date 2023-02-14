Капелло назвал лучшего итальянского тренера в истории

Бывший главный тренер сборной Англии Фабио Капелло выразил мнение, что наставник “Реала” Карло Анчелотти является лучшим итальянским тренером в истории.

“Анчелотти - великий тренер. Он лучший среди всех, кто был в Италии. Карло побеждал везде, а это сложно. Анчелотти в сборной Бразилии? Это было бы интересно. Тренировать сборные - совсем другое. Я тренировал Англию, так как у меня была такая мечта. Думаю, что в конце карьеры Карло может также поработать со сборной”. - приводит слова Капелло Corriere dello Sport.

63-летний Анчелотти - чемпион Италии, Англии, Испании, Германии и Франции. 4-кратный победитель Лиги чемпионов.

Не пропустите: Гвардиола принес извинения Джеррарду.