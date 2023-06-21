Канте станет игроком саудовский клуб "Аль-Иттихад"

Французский полузащитник "Челси" Н'Голо Канте ствл игроком саудовский клуб "Аль-Иттихад".

По данным источника, контракт рассчитан на четыре года.

Француз играл в составе "Челси" с 2016 года и выиграл с клубом Лигу чемпионов и Лигу Европы.

В АПЛ сезона-2022/2023 он провел семь матчей и отдал одну голевую передачу.