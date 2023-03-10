Канте стал жертвой преступников: он платит им с 2017 года

Хавбек “Челси” Нголо Канте стал жертвой преступников.

Как говорится в расследовании издания France Football, знакомые французского футболиста втянули его в разборки между неофициальными агентами, часть из которых имеет связь с криминалом.

Инцидент произошел в 2017 году. Тогда один из бандитов силой затащил футболиста в машину, где приставил к его колену пистолет и заставил его сменить агента.

Издание заверяет, что по сей день преступники продолжают извлекать выгоду из выступлений Канте.