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Канте стал жертвой преступников: он платит им с 2017 года

Новости футбола Сегодня, 10:00
Фото: твиттер Челси/автор неизвестен Фото: твиттер Челси/автор неизвестен

Хавбек “Челси” Нголо Канте стал жертвой преступников.

Как говорится в расследовании издания France Football, знакомые французского футболиста втянули его в разборки между неофициальными агентами, часть из которых имеет связь с криминалом.

Инцидент произошел в 2017 году. Тогда один из бандитов силой затащил футболиста в машину, где приставил к его колену пистолет и заставил его сменить агента.

Издание заверяет, что по сей день преступники продолжают извлекать выгоду из выступлений Канте.

Евсеева Жанна Евсеева Жанна эксперт Dailysports
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