Канте, скорее всего, останется в "Челси"

Лондонский “Челси” близок к продлению контракта с французским полузащитником Нголо Канте, сообщает The Telegraph.

По сведениям источника, руководство английского клуба уверено в том, что новое соглашение будет подписано в ближайшее время. Ранее сообщалось, что хавбек может покинуть клуб бесплатно, так как его контракт истекает летом 2023 года. Интерес к игроку проявляла “Барселона”.

В нынешнем сезоне 31-летний Канте из-за травмы провел за “Челси” всего два матча.

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