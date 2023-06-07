Канте поедет играть к Роналду

Полузащитник "Челси" Н'Голо Канте все же решил покинуть лондонский клуб.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, французский футболист договорился о контракте с саудовским "Аль-Иттихадом".

Оклад хавбека составит 100 миллионов евро в год.

Сделка находится на финальной стадии, и осталось уладить последние детали.

Отметим, что в новый клуб Канте перейдет в качестве свободного агента.