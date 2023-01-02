Канте определился с будущим в "Челси"

Хавбек “Челси” Н'Голо Канте в ближайшее время продлит контракт со своим клубом.

Об этом сообщает журналист Педру Алмейда.

Отметим, что Канте не играет с августа из-за травмы подколенного сухожилия. Его соглашение рассчитано до конца сезона.

В текущем сезоне француз сыграл лишь в двух матчах чемпионата Англии.

По итогам 16 туров “Челси” занимает лишь восьмое место в турнирной таблице АПЛ.