Канте может остаться в "Челси"

Лондонский “Челси” ведет переговоры о продлении контракта с французским полузащитником Н’Голо Канте, сообщает The Athletic.

По сведениям источника, в английском клубе верят, что футболист согласится остаться в команде. Нынешний контракт хавбека истекает следующим летом, поэтому он может перейти в другой клуб бесплатно.

В нынешнем сезоне 31-летний Канте из-за тяжелой травмы провел всего два матча.

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