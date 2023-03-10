Канселу покинет "Баварию", но не вернется в "Манчестер Сити"

Защитник “Манчестер Сити” Жоау Канселу после завершения аренды в “Баварии” не вернется в свой клуб.

Как пишет источник, португалец может перейти в “Барселону”.

Отмечается, что после возвращения в Англию футболиста выставят на трансфер, а если продать игрока не получится - его отдадут в новую аренду.

В арендном соглашении заинтересована “Барселона”, которой нужно укрепить правый фланг обороны.