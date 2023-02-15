Канселу отреагировал на слухи об интересе "Реала"

Португальский защитник “Манчестер Сити” Жоау Канселу, выступающий за мюнхенскую “Баварию” на правах аренды, прокомментировал информацию о том, что к нему проявляет интерес мадридский “Реал”.

“Я не получил предложений от ”Реала". Но если слухи правдивы, то мне очень приятен интерес такого клуба. Я считаю “Реал” одним из лучших клубов в мире. Это значит, что я все делаю правильно", - приводит слова Канселу AS.

Напомним, что “Бавария” арендовала 28-летнего Канселу до лета 2023 года с правом последующего выкупа за 70 миллионов евро. В нынешнем сезоне он провел за немецкий клуб четыре матча и отдал две голевые передачи.

Не пропустите: Канселу отреагировал на информацию о конфикте с Гвардиолой.