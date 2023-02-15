Канселу отреагировал на информацию о конфикте с Гвардиолой

Защитник “Манчестер Сити” Жоау Канселу, перешедший в “Баварию” на правах аренды, прокомментировал инфомацию о том, что у него произошел конфликт с главным тренером “горожам” Хосепом Гвардиолой.

“Люди, которые говорят, что я едва не подрался с Гвардиолой, просто лгут. Я просто не чувствовал себя важным игроком в последних матчах. Я считаю, что очень прибавил в ”Манчестер Сити". Именно там я стал тем игроком, которым являюсь. Я благодарен клубу и Гвардиоле за это. В Манчестере родилась моя дочь, поэтому я никогда не забуду этот город. Впрочем, в футболе никогда нельзя сказать наверняка. Не исключено, что летом я вернусь", - приводит слова Канселу Movistar Plus.

Напомним, что “Бавария” арендовала 28-летнего Канселу до лета 2023 года с правом последующего выкупа за 70 миллионов евро. В нынешнем сезоне он провел за немецкий клуб четыре матча и отдал две голевые передачи.

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