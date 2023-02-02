Канселу отметился первым результативным действием за "Баварию"

Защитник “Баварии” Жоау Канселу сыграл первый матч за свой новый клуб уже через день после трансфера.

Принадлежащий “Манчестер Сити” португалец появился в стартовом составе мюнхенцев на игру с “Майнцем” в Кубке Германии.

Более того, уже на 17-й минуте Канселу отдал голевой пас на форварда Эрика-Максима Шупо-Мотинга.

Встреча завершилась со счетом 4:0.