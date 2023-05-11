Канселу может сменить клуб в Англии

"Арсенал" присоединился к списку команд, проявляющих интерес к правому защитнику "Баварии" Жоау Канселу.

Португальский игрок находится в аренде у немецкой команды до конца текущего сезона, а правами на него владеет "Манчестер Сити".

Источник обращает внимание на то, что Канселу хорошо знаком с главным тренером "Арсенала", Микелем Артетой, так как они работали вместе в "Манчестер Сити".

“Горожане” согласны продать своего звездного игрока, но не менее, чем за 70 миллионов евро.