Канадец Оже-Альяссим продолжает победное шествие на Олимпиаде. На этот раз повержен Рууд
Новости Олимпийских игр Вчера, 14:12Кирилл Романенко эксперт Dailysports
Getty Images
Канадец Феликс Оже-Альяссим вышел в полуфинал Олимпийского турнира по теннису в одиночном разряде.
В четвертьфинале канадский теннисист в почти трехчасовом поединке одолел девятую ракетку мира Каспера Рууда из Норвегии - 6:4, 6:7, 6:3.
По ходу матча победитель допустил 4 двойные ошибки и реализовал 3 брейкпоинта из 16, а также сделал 14 подач навылет.
Отметим, что в 1/8 финала канадец сенсационно оставил за бортом турнира Даниила Медведева.
За выход в финал Олимпиады Оже-Альяссим 2 августа сразится с Карлосом Алькарасом.
К слову, команда Dailysports подготовила для вас информацию с общим медальным зачётом на Олимпийских играх 2024 года в Париже.
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