Канадец Оже-Альяссим продолжает победное шествие на Олимпиаде. На этот раз повержен Рууд

Канадец Феликс Оже-Альяссим вышел в полуфинал Олимпийского турнира по теннису в одиночном разряде.

В четвертьфинале канадский теннисист в почти трехчасовом поединке одолел девятую ракетку мира Каспера Рууда из Норвегии - 6:4, 6:7, 6:3.

По ходу матча победитель допустил 4 двойные ошибки и реализовал 3 брейкпоинта из 16, а также сделал 14 подач навылет.

Отметим, что в 1/8 финала канадец сенсационно оставил за бортом турнира Даниила Медведева.

За выход в финал Олимпиады Оже-Альяссим 2 августа сразится с Карлосом Алькарасом.

К слову, команда Dailysports подготовила для вас информацию с общим медальным зачётом на Олимпийских играх 2024 года в Париже.