Канада подала апелляцию на решение о снятии 6 очков с женской сборной по футболу

Женская сборная Канады по футболу стала автором одного из наиболее громких скандалов Олимпиады-2024.

Перед матчем против Новой Зеландии (2:1) соперницы канадской команды пожаловались на дрон, который наблюдал за их тренировкой. За это FIFA отстранил тренера Канады Беверли Пристли на год от футбольной деятельности, а с команды на групповом этапе Олимпиады сняли шесть очков.

Однако Федерация футбола Канады пробует обжаловать это решение. Канада официально подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд Лозанны с целью сократить количество очков, которые с нее сняли.

Добавим, что именно футболистки сборной Канады являются действующими олимпийскими чемпионками.

В матче 2-го тура Олимпиады-2024 Канада обыграла Францию (2:1), но из-за штрафа в ее активе 0 очков. В заключительном туре Канада сыграет против Колумбии.