Кан жестко ответил на критику клуба со стороны Нойера
Новости футбола Сегодня, 05:44
Фото: открытые источники
Председатель правления “Баварии” Оливер Кан не оставил без внимания скандальное заявление капитана команды Мануэля Нойера.
Напомним, что футболист жёстко раскритиковал руководство мюнхенцев после того, как из клуба уволили тренера вратарей Тони Тапаловича.
"Таки слова просто не соответствуют его званию капитана и ценностям нашего клуба.
Это не самое лучшее заявление для текущей ситуации, так у нас впереди очень важные матчи.
Мы прекрасно понимаем, что это непростое решение было лучшим для нашей команды на тот момент", - сказал он.
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