Камбэк "Фиорентины", победа "Шерифа", вылет "Днепра-1": результаты Лиги Конференций 23 февраля

23 февраля состоялись ответные матчи 1/16 финала Лиги Конференций. Стоит отметить камбэк “Фиорентины” в матче с “Брагой”, победу “Шерифа” над “Партизаном”, а также вылет “Днепра-1” от АЕКа.

“Андерлехт” Бельгия – “Лудогорец” Болгария - 2:1 (1:0), по пенальти - 3:0 - первый матч - 0:1

Голы: Руссо, 13 (автогол) - 1:0, Версхарен, 68 - 2:0, Тиаго, 71 - 2:1

“Днепр-1” Украина – АЕК Кипр - 0:0 - первый матч - 0:1

“Партизан” Сербия – “Шериф” Молдова - 1:3 (1:2) - первый матч - 1:0

Голы: Мениг, 13 - 1:0, Бадоло, 22 (с пенальти) - 1:1, Диоп, 45 - 1:2, Диоп, 47 - 1:3

ЧФР Румыния – “Лацио” Италия - 0:0 - первый матч - 0:1

“Фиорентина” Италия – “Брага” Португалия - 3:2 (1:2) - первый матч - 4:0

Голы: Каштру, 16 - 0:1, Джало, 34 - 0:2, Мандрагора, 37 - 1:2, Сапонара, 58 - 2:2, Артур, 83 - 3:2

“Лех” Польша – “Буде-Глимт” Норвегия - 1:0 (0:0) - первый матч - 0:0

Гол: Исхак, 62 - 1:0

“Базель” Швейцария – “Трабзонспор” Турция - 2:0 (1:0) - первый матч - 0:1

Голы: Амдуни, 13 - 1:0, Зекири, 76 - 2:0

“Гент” Бельгия – “Карабах” Азербайджан - 1:0 (0:0), по пенальти - 5:3 - первый матч - 0:1

Гол: Орбан, 74 - 0:1

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