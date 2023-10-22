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Камавинга открывает модный магазин в центре Мадрида

Новости футбола Сегодня, 13:01
Оливер Вайт эксперт Dailysports Оливер Вайт
Камавинга открывает модный магазин в центре Мадрида Фото: kick-or-die.ru/ Автор неизвестен

Футболист мадридского Реала Эдуардо Камавинга собирается в ближайшее время открыть бизнес в центре столицы вместе со своим братом. Об этом сообщает издание Marca.

Магазин находится в стадии строительства, но название магазина уже можно прочитать: Camavinga House. Именно этот бизнес два брата-француза собираются открыть в центре столицы в ближайшие дни.

Источник отмечает, что Камавинга счастлив в Мадриде, как и его брат Себастьян. По прибытии в Мадрид Себастьян начал работать в парикмахерской, но оба брата уже некоторое время планировали начать собственный бизнес. Они оба держат это в секрете, однако это будет не салон красоты. Они оба увлечены модой, поэтому магазин будет больше ориентирован на этот вид бизнеса.

Добавим, что Камавинга живет футболом, но свободное время использует для того, чтобы следить за миром моды. Он был первым футболистом, представившим бренд Balenciaga во время показа высокой моды Демны Гвасалии для французского дома моды. Игрок, если позволяет время, обычно едет на неделю моды в Париж.

Напомним, что вчера Реал не смог обыграть Севилью.

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